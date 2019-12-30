Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не змогли потрапити в один з ресторанчиків у Канаді через відмову адміністрації закладу

Члени Британської королівської сім'ї герцоги Сассекські разом з сином Арчі вирушили до Канади. Туди знаменита родина відправилася для зустрічі Різдва, а також щоб побути подалі від папарацці і насолодитися сімейним відпочинком.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноЗМІ.

Проте зайва впізнаваність Меган і Гаррі обернулася для них прикрощами.

Так, в один із днів відпочинку вони захотіли удвох повечеряти в популярному закладі Deep Cove Chalet, який славиться стравами з морепродуктів. Для початку подружжя відправило в ресторан охоронців, аби ті заброниловали столик.

Дізнавшись, чиї інтереси вони представляють, власник закладу П'єр Коффель

відхилив їхнє прохання і відмовився надати столик.

Тоді Гаррі і Меган, зберігаючи анонімність, самі вирішили забронювати місце для вечері по телефону. Однак господар ресторану зрозумів, хто дзвонить, і пояснив причину своєї відмови. За його словами, вони не готові забезпечити принцу та його дружині безпеку, і саме тому не хочуть ризикувати.

Ресторатор зі своєю дружиною зізналися, що не збиралися грубити і грубіянити королівської сім'ї, оскільки піклувалися про безпеку зіркової пари.

Раніше прес-секретар герцогів Сассекських пояснив, чому подружжя відлетіло в Канаду. За його словами, вони вирішили провести там відпочинок, адже Маркл жила в цій країні під час зйомок в серіалі «Форс-мажори».

«Рішення влаштуватися в Канаді відображає важливість цієї країни Співдружності для них обох. Герцог Сассекський був частим гостем в Канаді протягом багатьох років. Країна також була домом для герцогині протягом семи років, перш ніж вона стала членом королівської родини. Вони хочуть розділити дружелюбність канадського народу і красу місцевого ландшафту зі своїм маленьким сином», – йдеться у повідомленні.

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