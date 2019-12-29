Як відомо, раніше Христина Асмус була фігуранткою гучного кіношного скандалу - актриса знялася у відвертих сценах і тим самим накликала на себе гнів в мережі

Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реальнрго часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.

На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».

Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.

«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото

Також Politeka писала, що знамениту співачку помітили в жарких обіймах відомого росіянина.