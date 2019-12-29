Ім'я співачки сьогодні відоме далеко за межами України

32-річна зірка української естради Настя Каменських з дитинства подавала великі надії, і, як показав час, вони виправдалися

У мережі спливли архівні фотографії майбутньої суперстар, а опублікувало їх видання Clutch.

Як бачимо, з дитинства дівчинка відрізнялася надзвичайно красою, комунікабельністю, а її фірмова посмішка з роками стала тільки впізнаванішою. На архівних кадрах дівчина позує з собакою, друзями, колишнім бойфрендом.

Тут же – перші фотографії на паспорт Насті і її чоловіка Олексія Потапенка, більше відомого як Потап.

Успіх артистки був визначений ще в дитинстві. Почнемо з того, що вона народилася в дуже творчій родині. Її мама Лідія Каменських була співачкою Національного академічного народного хору імені Г. Вірьовки. Батько, Олексій Жмур, в молодості був капітаном «Динамо», а потім став концертним директором хору, в якому співала мама Насті.

До речі, хрещеною мамою співачки є народна артистка України Алла Кудлай.

Дівчинка росла в атмосфері любові й обожнювання. Коли їй виповнилося шість років, батьки відправили її на навчання до Франції, а потім в Італію, де вона досконало вивчила мову.

У 15 років Настя закінчила музичну школу по класу фортепіано. Також вона вісім років професійно займалася танцями — балетом. Після школи вступила в USA Wisconsin International University in Ukraine, де викладання ведеться англійською мовою.

У 2004 році Каменських виграла гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри». В 2005 році отримала в Лондоні нагороду UBN Awards «Відкриття року».

Справжня популярність до артистки прийшла в 2006 році, коли вона стала учасницею дуету «Потап і Настя». Колектив зібрав безліч нагород і премій.

У 2017 році Каменських пішла у сольне плавання під псевдонімом NK.

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