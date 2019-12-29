Відома співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала свої форми в короткому топі

Котова в цей раз позує на знімку в короткому чорному топі. Доповнили образ рукави-ліхтарики чорного кольору. Співачка розпустила волосся і для обсягу взяла їх рукою. Другу руку знаменитість поклала на талію. Поза вийшла досить спокусливою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Сонечко, з наступаючим тебе будь такою ж відкритою і добродушною", "Молодчина, Танюша, мої щирі привітання", "Вітаю З Наступаючим Новим роком Тетяна !)", "Ох, круто! Красуня!", "Тетяна класно виглядаєш", "Безумовна красуня", "Яка ж ти шикарна, позитивна, ефектна, фото просто бомба", "Одна твоя творчість зводить мене торба".

Повідомлялося, що ефектна блондинка - екс-солістка "ВІА Гра" Тетяна Котова - потішила публіку живенькими танцями на камеру з елементами роздягання.

На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях.

Так в ролику Тетяна Котова вирішила підсумувати всю ту корисну інформацію, яку вона надавала своїм шанувальникам протягом року - модницям про те, як стильно одягатися і продемонструвала в танці одні з найбільш актуальних луків сезону передноворічного періоду.

відео вбрання на будь-який смак, які грайлива артистка змінює в частку секунди і при цьому чудово пританцьовує, застигаючи в розбурхують свідомість багатьох чоловіків позах.

Один з луків особливо вийшов: виконавиця знімала з себе спідницю, а потім так ефектно підняла ногу, закинувши одяг куди могла, що прихильники почали сипати ще більшою кількістю знаків оклику і високими хвалениями на адресу співачки.

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