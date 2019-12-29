Відома українська модель Леоніла Гузь, стала Міс Україна 2018, поділилася жарким відео без одягу

У ролику Леоніла зовсім без одягу. Соковиті місця прикриває чорне еротична білизна. Спочатку Гузь позує в профіль, а потім кадр змінюється і її знімають спереду. Знаменитість пикатно рухається і ще більше приваблює бажання чоловіків. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це красиво", - написала Леоніла під відео.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Це мистецтво", "Граціозність", "Це вже еротика", "Прекрасна", "Це магія", "Білизна класне", "Розкішна".

Повідомлялося, що соковита Міс Україна позбулася одягу і показала найпотаємніше.

Відома модель Леоніла Гузь, яка стала Міс Україною в минулому році, показала фото без одягу.

На знімку Леоніла відображена по груди. Вона прикрилася тільки її, можливо, рушником. Фотографія вся в синіх тонах.

"Головний колір 2020 року! Вам подобається синій? У кого улюблений він?", - написала під знімком Леоніла.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото. Вони хвалили красу дівчини і ставили смайлики у вигляді сердечок, а також вогню.



До цього ми повідомляли, що безсоромна Міс Україна повністю роздяглася на камеру, гарячі кадри.

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь показала ефектний кадр.

На новому знімку артистка з'явилася практично без одягу.

Новий студійний і, відповідно, професійний кадр вразив шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, ймовірно, дівчина повністю роздягнена і свою оголені груди вона прикрила волоссям, які спадають з плечей.

Також в кадрі видніється коліно манекенниці, видно, що вона в чорних колготках або панчохах. Образ доповнив «помірний» макіяж.

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