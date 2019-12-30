Відомі українські співачки Настя Каменських і Оля Полякова забралися на суддівський стіл Х-Фактора, щоб потанцювати під виступ Вєрки Сердючки

На кадрах можна побачити, як Полякова і Каменських залізли на стіл і танцюють під музику. На сцені виступає Вєрка Сердючка. Полякова цього разу вибрала блискуче плаття, а Настя в латексному чорному костюмі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Насті Каменських.

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Раніше ми повідомляли, що в мережі спливли архівні фото Насті Каменських.

32-річна зірка української естради Настя Каменських з самого дитинства подавала великі надії, і, як показав час, вони виправдалися з лишком.

Як бачимо, з дитинства дівчинка відрізнялася надзвичайно красою, комунікабельністю, а її фірмова посмішка з роками стала тільки узнаваемее. На архівних кадрах дівчина позує з собакою, друзями, колишнім бойфрендом.

Тут же – перші фотографії на паспорт Насті і її чоловіка Олексія Потапенка, більше відомого як Потап.

Успіх артистки був визначений ще в дитинстві. Почнемо з того, що вона народилася в дуже творчій родині. Її мама – Лідія Каменських була співачкою Національного академічного народного хору імені Р. Мотузки. Батько, Олексій Жмур, в молодості був капітаном «Динамо», а потім став концертним директором хору, в якому співала мама Насті.

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блиснула формами латексному вбранні темно-синього кольору. На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова".

Нагадаємо, Каменських в латексі приголомшила різкою зміною іміджу

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