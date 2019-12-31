Артистка зізналася, як себе почуває

Відома голлівудська актриса і режисер, Анджеліна Джолі, розповіла про невпевненість у собі

Зірка, красою якої захоплюються мільйони, розповіла про свої комплекси. Як виявилося, знаменитість все життя бореться з низькою самооцінкою. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.

За словами артистки, вона вважає себе дивною, а іноді навіть смішною.

З низькою самооцінкою Джолі допомагають справлятися діти, які змушують відчувати себе кращою.

Анджеліна поділилася з журналістами - коли вона повертається додому, діти її обіймають і в цей момент вона відчуває себе особливою.

Нагадаємо, шанувальники досі сподіваються на перемир'я Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що хоч обидва не збираються відновлювати стосунки, але все-таки їм вдалося налагодити контакт.

У мережі впевнені, що Джолі дозволила залишитися дітям на Різдво з батьком - великий прогрес у відносинах колишньої найкрасивішою голлівудської пари.

Раніше ми писали, що Бред Пітт після розриву з Анджеліною Джолі, намагається налагодити відносини з колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Екс-пара зараз робить все, щоб забути старі образи і відновити стосунки. Папараці все частіше стали помічати Еністон і Пітта разом. Обидва з'являються на різних заходах.

За неофіційною інформацією, багато років минуло після важкого розлучення подружжя, і зараз вони вирішили поховати своє спільне минуле.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.

Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками.

Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах.

Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня.

Трійця йшла з пакетами і виглядала дуже задоволеною. Вони щось бурхливо обговорювали і сміялися.

Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-човники. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.