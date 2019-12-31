Відома голлівудська актриса і режисер, Анджеліна Джолі, розповіла про невпевненість у собі
Зірка, красою якої захоплюються мільйони, розповіла про свої комплекси. Як виявилося, знаменитість все життя бореться з низькою самооцінкою. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.
За словами артистки, вона вважає себе дивною, а іноді навіть смішною.
З низькою самооцінкою Джолі допомагають справлятися діти, які змушують відчувати себе кращою.
Анджеліна поділилася з журналістами - коли вона повертається додому, діти її обіймають і в цей момент вона відчуває себе особливою.
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Нагадаємо, шанувальники досі сподіваються на перемир'я Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Так, днями в ЗМІ з'явилася інформація, що хоч обидва не збираються відновлювати стосунки, але все-таки їм вдалося налагодити контакт.
У мережі впевнені, що Джолі дозволила залишитися дітям на Різдво з батьком - великий прогрес у відносинах колишньої найкрасивішою голлівудської пари.
Раніше ми писали, що Бред Пітт після розриву з Анджеліною Джолі, намагається налагодити відносини з колишньою дружиною Дженніфер Еністон.
Екс-пара зараз робить все, щоб забути старі образи і відновити стосунки. Папараці все частіше стали помічати Еністон і Пітта разом. Обидва з'являються на різних заходах.
За неофіційною інформацією, багато років минуло після важкого розлучення подружжя, і зараз вони вирішили поховати своє спільне минуле.
Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.
Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками.
Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру.
Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах.
Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня.
Трійця йшла з пакетами і виглядала дуже задоволеною. Вони щось бурхливо обговорювали і сміялися.
Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-човники. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.
Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".
Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".
Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.