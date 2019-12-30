Українська співачка Даша Астаф'єва у сукні з глибоким декольте вразила провокаційним знімком у своєму блозі в Instagram

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва звикла кружляти голови шанувальникам. Українська співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами.

При цьому в житті красуня віддає перевагу зручному одягу, а також абсолютно не соромлячись показує обличчя без макіяжу. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала в екстравагантному образі.

Так, Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яка складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і сукня. Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і обрала вечірній макіяж з акцентом на очах.

Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи нанесла ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірно милі кадри.

Цього разу Даша представила своє позитивне селфи, позуючи з легким макіяжем на обличчі і посмішкою. На наступних фото артистка представила своїх улюблених вихованців – песика Чичико і дівчинку Луну тієї ж породи.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

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