Відома російська співачка Наташа Корольова пококетувала на камеру, оголюючи плечі

Наташа Корольова при всьому при цьому, навіть трохи засвітила груди, повідомляє Politeka.net.

Зірка російської естради розповіла у відео, що готується до Нового року - вона чепуриться нібито перед дзеркалом, постійно то зтягуючи, то знову піднімаючи на собі незрозумілу річ, простирадло або якусь тканину.

Багато підписників відзначили яскравий, навіть дещо зухвалий макіяж Наташі, її оригінальну зачіску і позитивний настрій:

"Скоро прийде Новий рік, усім подарунки принесе, а може - і не принесе... мріяти не шкідливо ...В будь-якому разі, всіх з Наступаючим!", - підписала Наташа Корольова опубліковане відео.

Раніше ми повідомляли, що Корольова здивувала витівкою, коли взяла в рот товстий канат, позуючи перед об'єктивами. Вона поділилася кадрами в соцмережі. Разом з подругами артистка перетягувала червоний канатик, але в якийсь момент щось пішло не так, і Наташа без докорів совісті засунула його в рот. Звичайно, кумедно вийшло, але знову ж таки не всі шанувальники гідно оцінили її вульгарний вчинок.

"Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарніше, а в цьому віці все вже непристойно висмикувати...", «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - писали в коментарях.

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