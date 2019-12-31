Архівні новорічні фото зірок заполонили соцмережі, і Тіна Кароль тут не стала винятком

Шанувальники відомої української співачки на сторінці фан-клубу в Instagram поділилися фотографією співачки, на якій майбутній зірці всього шість років, передає Politeka.

У підписі зазначено, що кадр був зроблений у 1991 році.

На знімку дівчинка в костюмі сніжинки на новорічному ранку в садочку щось розповідає чи співає Діду Морозу під ялинкою, а той дуже уважно її слухає.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на своїй сторінці в Instagram. Судячи з фото, номер вийшов ефектним, а для пісні співачка вибрала чудове плаття незвичайного крою.

Поп-діва зображена в довгій оригінальній білій сукні з прозорими вставками в зоні декольте. Її волосся завите в легкі хвилі, а на обличчі яскравий макіяж з незмінною помадою червоного кольору. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці в буквальному сенсі цього слова, адже вона неначе виходить з вогню, що розгорається навколо неї і її танцівниць.

Ми також повідомляли, що Кароль розповіла про те, як вона створювала музичний фільм "Різдвяна історія" і що за цим стоїть. Ідея його створення у неї з'явилася ще в 2014 році. Артистка заговорила про диво, яке вона хотіла відродити.

«На це пішли всі зусилля, працювали мінімум пів року... Ідея була в тому, щоб відродити самоідентифікацію. Коли стало складно, щоб сталося ось це диво всередині нас, щоб ми зрозуміли своє нутро — хто ми, звідки ми, чому українське Різдво таке багате традиціями», - поділилася Тіна.

Зірка зізналася, що особиста трагедія підштовхнула її до створення цього шедевра.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережу відвертим образом.

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим вбранням.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті.