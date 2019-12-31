Екс-ВІА Гра Надія Мейхер привітала численних шанувальників з Новим роком

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася фотографією, на якій позує в дуже стильному образі, передає Politeka.

На ній чорний брючний костюм, причому жакет співачка просто накинула на плечі, і біла блузка. Для завершення образу артистка вибрала червоні туфлі на підборах, сережки з фіолетовим каменем і кілька великих перснів. Вона сидить, підігнувши одну ногу, і демонструє фанатам свою розкішну посмішку.

Своїм глядачам і шанувальникам надія побажала наповненого і багатогранного життя, любові, сімейного благополуччя, досвіду, який окрилює.

Раніше ми писали, що на недавньому знімку Надія постала в пікантній позі і приспустила сукню на плечах.

Фото вийшло досить спекотним. Якщо придивитися, то можна побачити на сукні вірші Мейхер.

Навколо співачки знаходяться старовинні декорації. Можна роздивитися люстру, яка нагадує горіння свічки, а також старе крісло.

Нагадаємо, Мейхер знялася в класичному костюмі.. Вона закрила очі і вигнула трохи тіло, що додало фото особливої пікантності.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи До дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму життю— сенс", - написала Мейхер під фото.

Нагадаємо, спекотна Мейхер на столі показала соковиті місця в пікантній позі.

А ще Politeka писала, що спокуслива Мейхер показала свої пружності, забувши про пристойність і білизну.

Також Politeka повідомляла, що соковита Надя Мейхер показала свою гідність у відвертому вбранні.