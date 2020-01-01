Артистка з'явилася в досить несподіваному образі на відео

Старша дочка знаменитої Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показалася у вуличному "вбранні" і галасливій святковій обстановці

На нових опублікованих кадрах співачка виглядає стильно, молодіжно і, як то кажуть, душею компанії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Крістіна Орбакайте обрала для святкових зборів в колі рідних і друзів просту на вигляд білу футболку, щільний сонцезахист і, схоже, штани. Наряд досить скромний, а от поведінку артистки - скромною не назвеш.

Так на новому опублікованому відео, співачка "підриває" пляшку з-під шампанського, а після, живенько - точно пілоти Формули-1 при перемозі - розтрушує вміст ігристого на всіх навколо і при цьому, вона трохи забруднилася сама.

Шанувальники відзначають, що Христина чудово виглядає, навіть дещо покращала і помолодшала, і все більше стає схожа на свою зоряну матір.

Нагадаємо, раніше, на нових опублікованих фото Крістіна вишла у світ зі своєю зірковою матір'ю. Крістіна Орбакайте обрала для столичної прем'єри фільму про свою зіркову матір широкі темні штани, блискучу сірувату кофту під горло і куртку з сумкою:

«Той самий концерт Жінки, яка співає!».

Шанувальники відзначили прекрасні фото, на яких мати і дочка красуються поруч:

«Дуже схожі 😍»

«Я Вами захоплююся, навіть подражаю»

«Класні👍Христина ,стильна ,йде цей образ!»

«Шикарна 😍»

«Красиві жінки!»

Сама ж Алла Борисівна на червоній доріжці була в чорній сукні з широким поясом і в масивними прикрасами, а також у короткій куртці, і можна сміливо сказати, що також здивувала, але приємно здивувала. Яскравий макіяж, стильна зачіска – 70-річна примадонна російської естради хоч і постаріла, але виглядає, як для позначки в її паспорті просто чудово.

Як відомо, з кінця жовтня в прокат вийшла кіноверсія ювілейного концерту Примадонни російської естради, який відбувся 17 квітня в Кремлі.

Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія днями відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:

«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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