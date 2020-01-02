72-річна народна артистка України Софія Ротару, що виступила на "Блакитному вогнику" в Москві, викликала справжній ажіотаж своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, росіяни перебувають під враженням - так молодо виглядає Ротару з екранів телевізорів. Зовнішній вигляд зірки активно обговорюють в Твіттері.

"Найбільше питання минулого Нового року це не те, чи краще новорічне звернення Зеленського, ніж у Путіна або Порошенко, а як Софія Ротару виглядає на 30 років і при цьому не схожа на удмуртку?!?!?", - йдеться у твіті користувача з ніком "Мид Роисси".

Коментуючі не змусили себе довго чекати, поспішивши висловити свою думку з приводу "відьми". Деякі щиро дивуються, як у Ротару вийшло так добре зберегтися, інші запевняють, що сучасні технології дозволяють "відфотошопити" зовнішність навіть на відео, а треті просто жартують. Також користувачі порівнюють Софу з російською співачкою Аллою Пугачовою - остання, мовляв, сильно "програє".

"Бо як дама європейка... Шо ти з нею не роби, а на лідера балалаєшників не схожа."

"Мейк-апп віжн, технологія гриму ,який зчитує камера і відразу домальовує.... ідеальну картинку, грубо кажучи вона з зеленим обличчям співає...маски, як в телефонах ,тільки Pro рівня...."

"Відьма, п'є кров немовлят"

"Відьма знайшла таки колодязь з живою водою"

"Там сантиметровий шар штукатурки, тому обличчя як у Кім чен Іра"

"Але вона і на себе не схожа!"

"Ну реально, у 72 роки виглядає краще, ніж багато хто в свої 30!"

"спить з дівами-блондинками"

"Думаю вона п'є сльози незайманих русалок ."

Раніше ми повідомляли, концерт "Блакитний вогник" у новорічну ніч перервали промовою президента. Так, російський лідер Володимир Путін виступив одразу після номера Пугачової, а слідом за ним - заспівала українка Ротару. Ситуацію бурхливо коментували в мережі. Люди обурені "совковими" традиціями на телебаченні.

"Рік на Першому закрила Пугачова, а відкрила Ротару", "Пугачова, Путін про фронтовиків і героїзм, Ротару. Знову СРСР. Але, мабуть, з боями", "Скільки ж людей «мали необережність» включити телевізор у новорічну ніч! І, головне, так з року в рік", - писали в мережі.

Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" та від Путіна