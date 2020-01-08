Кароліна вирішила викласти в мережу відео, в якому привітала шанувальників з Різдвом

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу Кароліна вирішила викласти в мережу відео, де вітає шанувальників з Різдвом.

На представленому в Instagram ролику Лорак з'явилася на тлі блискучих декорацій, а поруч з нею красива сяюча ялинка. Сама співачка стоїть у картатій чорно-червоній піжамі з розпущеним волоссям і макіяжем на обличчі.

Вона солодко вітає фанатів зі святом: "Дорогі друзі! З Різдвом Христовим! Нехай ангел-охоронець оберігає вас і вашу родину! Зі світлим святом Різдва!". Шанувальники тут же взялися коментувати побачений пост зірки.

Також знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду.

«Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?», – написала Лорак під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Красиво!!!», «Яка ви неймовірна 😻Настрій відмінний✨А у вас як?❤️», «Настрій вже відмінно так як побачила вашу фотографію. Просто неймовірно красива😻😻😻А як ваше?♥️», «Боже яка фотка класна😍 звідки стільки краси? Аааааааа ви ж в любвиии❤️😘 вам дуже йде любов Каролиш😘💋😍», «нереальна 😍 настрій у вас ?❤», «де вас так розірвали, Ані ? )».

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