Діти Потапа разом з його екс-коханою подорожували по США, а зараз, схоже, вирушили в курортну Центральну Америку

Екс-дружина Потапа Ірина Горова і діти Наталя та Андрій на новорічних канікулах рвонули за океан. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Ірини Горової.

Так на нових опублікованих кадрах, мама двох дітей Горова на всю гуляла зі своїми подорослішалими дітьми - вони побували на відомих кіностудіях та інших атмосферних місцях LA, а зараз, судячи з геолокації на фото, вирушили туди, де відпочивав сам Потап і його молода дружина Настя Каменських - в курортний Канкун, Мексика.

Так компанія позувала з усім азартом, діти, схоже, дуже дружні, а їх мініатюрна мама - отримує велике задоволення від того, що відбувається:

«Про дітей. Обожнюю їх, вони дають стільки енергії, любові, ніжності, захоплення, зачарування і щирості, що аж дух захоплює. Мої найулюбленіші і справжні дні - подорожі … У ці дні формуються справжні традиції, справжні почуття, справжні емоції. Слово «справжні» це така рідкість зараз, що я кайфую від розуміння, що у мене є оазис в якому добре і максимально комфортно. Любіть своїх діток, і намагайтеся дати їм справжню любов і отримаєте в подарунок стільки справжнього, що зможете сміливо сказати «я щаслива людина!», - тривало підписала свій пост Ірина.

Як повідомлялося раніше, дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

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