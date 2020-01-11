Альона Вінницька розповіла про проблеми під час роботи в «Віа Грі»

Екс-солістка групи «ВІА-Гра» розповіла про складнощі в роботі з Костянтином Меладзе і про приватних нервових зривах. Про це вона зізналася в інтерв'ю в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Про початок кар'єри співачки Вінницька розповіла трохи. Виявилося, що на телебачення вона потрапила зовсім випадково, коли пройшла кастинг. Дмитро Костюк, творець і генеральний продюсер групи «ВІА-Гра», запропонував Олені участь в групі.

«Отямилася я вже перед дверима, які відкрив Костя Меладзе», – наголосила Вінницька.

Співачка згадує, що перший склад гурту пройшов всі кола пекла. Це і неймовірний ритм роботи, складності з учасницями у спілкуванні тощо. Вінницька зазначила, що її часто разом з Мейхер змушували спати на одному ліжку в одному готельному номері.

«Дві молоді дівчини, ще несформовані особистості, які потрапили в незрозумілу ситуацію. В основному ставлення було як до робочої коні, і це нас з Надею згуртувало, незважаючи на те, що ми були різні. Ми стали все ближче і ближче один одному. Нервові зриви – це важке випробування і нас з Надею це дуже сильно поріднило», – наголосила співачка.

Вона заявила, що складніше всього стало тоді, коли до групи приєдналася співачка Анна Сєдокова.

«Ми ніколи так серйозно не сварилися. Коли до нас долучилася Аня Седокова, тоді було, звичайно, складніше», – повідомила в інтерв'ю Вінницька.

Це стало останньою краплею, і Вінницька прийняла рішення покинути склад «Віа Гри». На це вплинув і чоловік співачки, Сергій Великий.

Нагадаємо, що Альона Вінницька відверто розповіла про низку трагедій, яка наздогнала її сім'ю. Вінницька пояснила, що так і не наважилась завести дитину через низку смертей близьких для них з чоловіком людей. За словами зірки, в якийсь момент один за іншим почали вмирати її родичі та близькі її чоловіка. У той же період серйозно захворіла мати артистки.

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