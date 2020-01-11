Співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі

Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, здивувавши несподівано зміною іміджу

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

цього разу співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших відео, доповнених рекламою скоро виходу нового сезону шоу "Голос", артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду. У такому вбранні - золотистому напівпрозорому платті з глибоким декольте, Тіна вирішила знятися граючи за піаніно спеціально для анонсу пісенного шоу.

Раніше артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора», представивши серію фото у розділі Сторі. Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Спочатку Кароль вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон.

Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які були з'єднані за сюжетом. Кадри зі свого виступу артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, за результатами глядацького голосування, яке тривало весь тиждень, в 10 сезоні перемогу здобула 17-річна Еліна Іващенко, підопічна Ігоря Кондратюка. Таким чином, вперше в історії українського «Х-фактора» в шоу перемогла учасниця категорії «Дівчата».

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим чином

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті