48-річна російська актриса Анастасія Заворотнюк майже рік бореться зі страшним недугом - раком головного мозку

З'явилася інформація, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Заворотнюк вже не знаходиться в реабілітаційній клініці в Москві, де вона проходила відновлення останні кілька місяців. У російських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що актрису виписали. Підтвердженням цього може бути той факт, що біля медзакладу перестали чергувати папараці.

"Лікарі відправили додому хвору актрису, так як не бачать сенсу в лікуванні. Вона приречена", – пише видання "Новини 7 днів на тиждень". Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.

Хоча раніше ми повідомляли, що Заворотнюк відмовилася від "чудо-вакцини", яку робили в свій час актрисі Жанні Фріске. Заради цієї вакцини Анастасії довелося б покинути Росію і відправитися в Америку, але зірка прийняла рішення залишитися на батьківщині.

Нагадаємо, перші дані про захворювання Заворотнюк стали з'являтися навесні 2019 року, незадовго після того, як вона вперше показала в мережі доньку Мілу - дівчинці на той момент було не більше чотирьох місяців.

Заворотнюк перенесла операцію в Німеччині, під час якої була зроблена спроба вирізати пухлину. На жаль, хірургічне втручання не принесло плодів. Анастасія повернулася в Росію і лягла до московської клініки. Її стан сильно погіршився, актриса перебувала в комі. Перенісши ще кілька операцій, "няню" виписали з лікарні. Однак, додому вона так і не потрапила. За станом актриси слідкували у вищезгаданому реабілітаційному центрі. Зазначалося, що у неї частково паралізована права сторона тіла.

В клініці її часто відвідували члени сім'ї, чоловік, фігурист Петро Чернишов приходив навіть з маленькою донькою.

Раніше ми повідомляли, що рідні просилии медиків відпустити Настю додому на святкування нового 2020-го року, проте лікарі заборонили через її важкий стан.

Також ми писали, близькі Заворотнюк не поширюються про її хворобу. Тим не менш, коли один з журналістів назвав діагноз - вигадкою, рідні актриси не витримали.

Сім'я назвала журналіста "нешанованим писакою" і побажали йому того ж, через що проходить Настя. Правда, потім попросили вибачення за різкість.

Нагадаємо, хвору на рак Заворотнюк спіткала нова біда

А ще Politeka писала, що рідні хворої на рак Заворотнюк приголомшили заявою