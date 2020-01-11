Популярна українська виконавиця Леся Нікітюк вирішила показати соковиті форми в запальному танці перед дзеркалом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok виконавиці.

«Звичайне переодягання на тренування», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує спочатку в штанях і куртці, потім в одній футболці, а після цього – в облягаючому помаранчевому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже красива», «наша красуня», «ось це форми», «Леська – вогонь», «ось це Леська могьоть», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

В цей раз щаслива Леся похвалилася результатом ремонту у власній квартирі. За словами Никитюк, вона дуже довго чекала цього моменту і тепер з радістю може представити підсумковий варіант завершених робіт. Сама Никитюк позувала в кросівках, шкарпетках під колір взуття, червоній кофті і чорних велосипедках.

«#ремонт Якщо у кого ремонт ще триває .. я вам співчуваю😆 У мене нарешті закінчився! Він забрав багато сил і грошей😩Але є моменти які радують мене і моїх батьків!», – написала зірка під новим постом.

Шанувальники не залишилися байдужі і відповіли на новий пост зірки.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Никитюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».

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