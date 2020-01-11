Модель випала з вікна на очах у хлопця

Російська модель Ксенія Пунтус випала з квартири, яка належить родині скандального режисера Микити Михалкова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Модель Ксенія Пунтус випала з вікна будинку в центрі Москви після того, як прийшла в гості до онука режисера Микити Михалкова – Андрію Бакову. Квартира, в якій знаходилася дівчина перед спробою самогубства, належить родині Микити Сергійовича», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що зараз модель госпіталізована з переломами в одну з московських лікарень. На момент інцидент в квартирі знаходився онук Михалкова – Андрій Баків.

«Онука режисера найближчим часом опитає поліція – за деякими даними, трагедія сталася на його очах», - підкреслюється в повідомленні.

Також вдалося з'ясувати, що на момент інциденту молодий чоловік нібито спав. А про те, що його дівчина випала з вікна, Андрій дізнався від співробітників поліції.

Пізніше стало відомо, що модель без одягу і в неадекватному стані знайшов дорожній робітник близько чотирьох ранку.

"Він проходив по Трипрудному провулку, біля ресторану "Особое место". Чоловік спробував її підняти, але побачив, що у Ксенії сильно пошкоджена нога. Після цього викликав лікарів, дівчину забрали на швидкій", - підкреслюється в повідомленні.

Як сообщалос раніше, російську модель Ксенію Пунтус виявили на тротуарі під вікнами житлового будинку в Москві. Про це повідомляють росСМИ.

«У Москві випала з вікна російська актриса і модель Ксенія Пунтус. Дівчину знайшли що лежить на тротуарі під вікнами житлового будинку в центрі Москви. Причини події поки невідомі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Ксенію вже прооперували, однак медики оцінюють її стан як стабільно важкий.

«За словами джерел, незадовго до трагедії Ксенія повернулася з бару, де була разом зі своїм бойфрендом», - підкреслюється в повідомленні.

Пізніше медики розповіли, що у моделі діагностували вивих стегна. Можливою причиною називають інциденту називають психотропні пігулки, які нібито вжила Пунтус.

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