Російський музикант Юрій Абрамов за кілька місяців до смерті відзначився неоднозначним жартом, який надалі став пророчим

Колишній бек-вокаліст популярного російського гурту «140 ударів на хвилину» пішов з життя 9 січня. Йому було всього 47 років.

Як з'ясувалося, незадовго до смерті виконавець продемонстрував любов до чорного гумору. Так, у вересні на сторінці Абрамова в соцмережах з'явився пост з жартом про морзі.

«Де я?!) Ви в морзі!) Гутен Морген!) Поспішаю до школи англійської! Planet English School – Forever!», - написав музикант.

Певно, він і уявити не міг, що через кілька місяців його словам судилося збутися вже зовсім не у жартівливому манері.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російський музикант пішов з життя за трагічних обставин. Про смерть Абрамова оголосив засновник колективу «140 ударів в хвилину» Сергій Конєв.

Він розповів, що колишній учасник колективу помер у реанімації після операції.

Пізніше журналістам у поліції повідомили, що відомий музикант Юрій Абрамов пішов у магазин, а на вулиці підсковзнувся, впав і отримав травму.

Його нібито 9 січня доставили до реанімації з переохолодженням, але після операції він помер. Зазначалося, що до цього проблем зі здоров'ям у виконавця не спостерігалося.

Як відомо, Юрій Абрамов був бек-вокалістом групи «140 ударів в хвилину» з 1999 по 2002 рік, а колектив став популярним після композиції "Тополі". Іншими хітами колективу були пісні «Ой-ой-ой», «Дурна» і «По очах».

Після відходу з групи в 2002 році Юрій Абрамов вів активне життя. Займався спортом, брав участь у рекламних кампаніях відомих брендів, виступав, у тому числі на вечірках в якості діджея під псевдонімом MC Ura Beat.

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