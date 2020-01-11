Тіна Кароль підкорила шанувальників одним поглядом на новому чуттєвому фото

Популярна українська співачка постійно публікує на своїй сторінці в Instagram кадри своїх нових фотосесій. Як передає Politeka, ввечері 11 січня вона поділилася одним з таких кадрів.

Незважаючи на те, що на фото видно тільки зняте крупним планом обличчя Кароль, кадр вийшов дуже чуттєвим і навіть, в якійсь мірі, еротичним. Співачка пильно дивиться в камеру своїми виразними очима, буквально упиваючись поглядом до глядача. Одна з її рук закинута за голову, а другу Кароль піднесла до губ, злегка закусивши один палець. Природну красу співачки вигідно підкреслює яскравий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальників Тіни Кароль новий знімок буквально звів з розуму.

«Макіяж шалено підходить», «Божеее яка гарна», «Який же погляд! Найкрасивіша», «Жінка вамп», «У душу дивишся», «Тіна зараз всіх наставників чоловічої статі загіпнотизує своїми фотками, в підсумку виграє в цьому сезоні Голосу», «Ці очі зводять з розуму», «Дика левиця», «Ти мене приворожила», «Красуня з глибокою і чуттєвою душею», «Такі блакитні оченята тільки у нашої крихітки Тіни», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль представила нові кадри, здивувавши несподівано зміною іміджу. На сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших відео, доповнених рекламою скоро виходу нового сезону шоу "Голос", артистка поділилася 11 січня, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду. У такому вбранні - золотистому напівпрозорому платті з глибоким декольте, Тіна вирішила знятися граючи за піаніно спеціально для анонсу пісенного шоу.

Нагадаємо, Кароль підкорила видом принад у сукні із золота.

Як повідомляла Politeka, Кароль в пишному білому платті вразила ніжним виглядом.

Також Politeka писала, що фігуриста Кароль підкорила українців наповал новим незвичайним образом.