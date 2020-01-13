Українська співачка Злата Огневич опублікувала кілька пікантних фотографій

Красуня з'явилася в спокусливих образах: в нижній білизні. Боді тілесного кольору з чорними кружевними вставками ідеально підкреслило вигини співачки, а білий ліфчик з трусиками - виглядали чудово на стрункому тілі.

Злата позувала з квітами, закривала очі або дивилася в об'єктив камери і посміхалася. Крім того, дівчина брала пікантні пози, даючи насолодитися своєю красивою фігурою. Серце аж шалено калатає від такої чарівності.

В пості Злата раозповіла, що в будь-якій справі важлива пристрасть. Огневич зізналася, що пережила глибоку депресію і намагалася "піти додому, на Небо...". Однак вона прийшла в себе і їй "захотілося побачити безкрайнє сонце". Це виявилося для артистки великим поштовхом.

"Я немов прокинулася від хворобливого сну, усвідомивши, як же сильно я люблю ЖИТТЯ 😍 І тоді я вирішила, що хочу бути кращою версією себе🙏🏽)) Саме це і стало головним девізом, моєю мотивацією!", - написала зірка.

Також артистка розповіла, що за кожну невелику перемогу потрібно себе хвалити. І додала - сьогодні у неї день народження.

За годину пост Злати зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

" ..... це точно! Себе не похвалиш ходиш як обпльований", "Ви неймовірно красиві Злат)", "Так ніжно! Красуня", "БОГИНЯ! З Днем Народження!Будь завжди такою життєрадісною і оптимістичною!Бережи Господь тебе та твоїх рідних і близьких людей!!!❤️❤️❤️", "Ну це шикос )))", "З днем народження!!! Ви дуже красива і талановита😊 Удачі у всьому❤️", "Дуже романтично,красиво,ніжно!!!!З днем народження!!!Будьте щасливі у всьому і більше ніяких депресій!У Вас чарівний голос!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "З Днем Народження, Злата!!!🎂🎉☺️ Всього найкращого вам!!! Ви дуже гарна!!!", "Златочко Ви Божественно гарні🌺🌺🌺", "З днем На🤩дження! Нехай ключ до успіху завжди буде в Ваших руках...💝👏❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич показала, як проводить час на пляжі.

Артистка зробила селфи, зачепивши краєчок моря. На фото зірка позує без макіяжу. Глубкое декольте дозволяє побачити частину пружних грудей зірки.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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