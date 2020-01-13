Гімнастка, учасниця "Танці з зірками 2019" Ганна Різатдінова показала, як займається спортом

Зірка оприлюднила кілька фотографій зі своїх занять на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Красуня застигла в декількох позах йоги, навіть ставши на голову і переплітаючи стрункі ніжки.

Фігура учасниці шоу дуже приваблива: підтягнутий живіт, пружні сідниці і накачані ноги - у цьому образі все ідеально.

Тіло виглядає краще в спортивному чорному вбранні - обтягуючих топі і шортах. Завершили образ гімнастки стильні аксесуари.

"Так почався мій недільний ранок 🧘🏻 А ви любите починати свій день зі спорту ?)", - написала Анна.

Майже за годину пост зірки зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"У нас з ранку і до вечора одна художня гімнастика🤸‍♀️🥳🤣 донька займається і навіть сидячи на шпагат може читати букварик 🤣", "Спочатку зарядка,потім вівсянка!☺", "Починаю свій день з йоги. Це глибше, це не спорт)", "Також тільки зі спорту починаю ранок🙏🙏🙏🤩💗💗💗😘😘", "Ганнуся, а хто вас фотографує в таку рань і вихідний день?))", "Молодчинка", "Йога - відмінний початок ранку і запорука продуктивного дня ❤️", " (я і спорт це дві різні речі) жартую (займаюся але не такими методами як ти) 😂😂😂", "Клас ❣️❣️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на "Танці з зірками 2019" перемогла пара актриси Ксенії Мішиної та хореографа Євгена Кота.

Проте член журі Влад Яма був упевнений, що гідні першого місця були Ганна Різатдінова зі своїм партнером, так як у них була хороша техніка, на відміну від тих, хто виграв.

Після цього Ганну Ризатдінову назвали улюбленицею Влада Ями.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова продемонструвала шикарне тіло і підтягнутий прес. Позувала Ганна в короткому леопардовому топі і облягаючих лосинах.

"Пора входити в режим 🥱 і скидати Олів'є ...💣 до Речі я кожен свій день починаю зі зважування 🤨 Вже мабуть звичка після спорту . Після конкретної цифри на вагах , мені легше розуміти в якому обсязі я можу їсти протягом дня", - повідомила гімнастка під постом.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"

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