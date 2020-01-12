Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала сині ноги на відпочинку

Новим кадром на тлі пальм балерина порадувала шанувальників у неділю, 12 січня. Про це пише Рoliteka.net.

«Прекрасний день я провела в Dream Beach Club😊», – пояснила під фото Волочкова.

Так, на новому знімку Анастасія Волочкова позує в сукні-сорочці, з-під якого визирають бретелі купальника, незвичайних шльопанцях з штучними квітами та сумкою на плечі у футуристичному стилі. У цьому всьому вона сфотографувалася на містку через басейн з синім підсвічуванням, яка зробила засмагле тіло селебріті блідого синього відтінку.

В коментарях до фото недоброзичливці Волочкової почали активно обговорювати її зовнішній вигляд і дивне вбрання.

«Ага, красотуля, тільки з цими тапками і цієї одягом колечко краще не одягати, або це все краще відразу», «Господи, що за тапки з базару? Це ж убозтво несмачне. Чому ці кістляві палиці (типо ноги) обов'язково повинні закінчуватися якимись копитами? Настя, від твоєї взуття ригати полювання, чесне слово», «А в тебе є сукні?», «Шановний улюблений Анастасії , якщо ви читаєте ці рядки, купіть своїй коханій третю пару взуття... Ну неможливо ж в двох пар взуття прожити життя», «Поважаю Настю за впертість , народ обурюється , а Настя знову в тапочках з трояндочками !», «Тапок з квіткою є, ноги немає! Чудеса», «Все б ні чого, але поза на фото - за межею розуму...», «Як селюк ну чесне слово... шльопанці на смітник давно пора викинути! ! ну позорище, а не жінка....», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Анастасія Волочкова нарвалася на критику з-за нового невдалого шпагату. Користувачі мережі не стримували емоцій в коментарях.

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