Регіна Тодоренко продемонструвала свою нову стрижку і колір волосся

Популярна українська ведуча, яка після весілля зі співаком Владом Топаловим перебралася жити в Росію, днями приїхала в рідну Одесу. Судячи з усього, в Україні Регіна вирішила не втрачати часу дарма і зайнятися своїм стилем. Так, ведуча продемонструвала шанувальникам свою нову зачіску і колір волосся.

Як повідомляє Politeka, фотографіями преображення Тодоренко поділилася в своєму Instagram. Судячи з фото, Регіна вирішила злегка освітлити волосся, при цьому зберігши його натуральний русявий відтінок.

Її образ доповнило розкішне укладання, гідне справжньої голлівудської діви.

Тодоренко також присвятила цілий пост своїм експериментам з волоссям.

«Всі наші зовнішні зміни пов'язані з внутрішніми переживаннями. Раніше я була блондинкою з забарвленням йоркширського тер'єра, потім місяць була рудою і знову у своєму кольорі русої богині. Часом мені навіть хочеться поголитися налисо. Цікаво, з чим пов'язана така любов до змін... І скажіть, які найбожевільніші експерименти з волоссям були у вас ? Я от, наприклад, в 14 років була настільки зухвалою, що ходила з синіми волоссям», - написала знаменитість.

Шанувальники тут же почали обговорювати її новий пост.

«Сама на себе не схожа», «Лялька», «І багато-багато фотошопу на першому фото, що навіть на себе не схожа», «Все-таки яка Ви лапочка!», «Щось схудла Регіночка», «Регіна, ви кардинально змінилися! Не відразу впізнала вас!», «Вау яка чарівна богиня, краса невимовна», - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали про те, що Тодоренко повернулася додому в Одесу, причому без дружина Влада Топалова. Дівчина зазначила, що ветренная погода в її рідному місті вже встигла стати її особистим перукарем.

Оскільки кадри Регіна представила в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, чоловік Тодоренко раптово накинувся на росіян: "Не смійте ображати мене і Регіну".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко похвалилася сімейним кадром з сином.

Також Politeka писала, що Тодоренко несподівано повернулася в Одесу без Топалова.