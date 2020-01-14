Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, поділилася знімком з відпочинку

Зараз артист разом з родиною проводять час на курорті, пише Рoliteka.net. Пара часто ділиться знімками з відпочинку зі своїми підписниками в Instagram.

На одному з нових кадрів Ірина позує в короткому, вільному пляжному вбранні. Її голову і очі прикрив від сонця капелюшок.

Красуня продемонструвала стрункі ніжки і посміхнулася.

В руках дружина Монатіка тримала коктейлі.

Позаду видніється чиста блакитна вода, пісок і пальма. Поруч з Іриною стоять дивани, на які, по всій видимості, вона збиратися присісти.

"Понеділок рекомендують починати з позитиву☀️❤️🐒", - написала дружина артиста.

За чотири години пост красуні зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Підтримую😀👍", "Аж хочеться потанцювати 😍🤸🏾‍♂️🙌🏻🤝😘♥️", "Яка краса ☀️ відмінного відпочинку 💓", "Доброго Вам і Вашій прекрасній родині дня🙏❤☀️", "І з вітаміну D😉😇 прекрасної відпустки❤️", "Підтримую я згодна що потрібно проводити відпочинок з користю і позитивом 👍👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Діма Монатік (MONATIK) поділився зворушливим архівним фото з сином.

На знімку артист тримає зовсім маленьку дитину, притиснувши її до грудей.

"Сьогодні Тобі три, наш меншенький Платон, і цим неосяжним щастям я хочу ділитися з усім світом", - написав артист.

А нещодавно старшенький син, Даня, запитав у батька, чому на викладених фото вони з братом спиною. Ймовірно, після цього питання співак вирішив опублікувати фото з молодшим сином і показати його обличчя.

Раніше ми писали, що Ірина Монатік поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На одному з них вони всі вчотирьох: сама Ірина, Дмитро і їх двоє чудових малюків.

"Тотальна любов🥰. величезний привіт усім нашим людям☀️щиро бажаємо Вам любові,добра і миру 🥰❤️". - підписала цей милий кадр дружина співака.

Нагадаємо також, що Монатік з дружиною позували на тлі гір і ялинок. Красуня постала в зеленій дутій куртці і без шапки. Її хвилясте волосся розвіяв вітер.

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