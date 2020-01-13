Герцоги Сассекские принц Гаррі і Меган Маркл відпочивали на Різдво і Новий рік в особняку російського олігарха Юрія Мільнера

Вперше інформація про зв'язок особняка Mille Fleurs з Росією була отримана західними ЗМІ від власників сусідніх будинків, а також агента торгівлі з нерухомості, який займався продажем маєтку в 2014 році. Юрій Мільнер кілька років поспіль зупинявся в будинку, але факт володіння будинком ніхто не може підтвердити. Офіційний представник олігарха повідомив, що ні сім'я, ні його компанія не володіють даною нерухомістю. Про це пише Politeka.

Формально будинок належить компанії Towner Bay Country Club, яка приховує імена своїх власників. Але в 2020 році в провінції Британська Колумбія, Канада, де і розташований особняк, набув чинності закон, за яким власники нерухомості не зможуть зберігати своє інкогніто.

Канадський продюсер Девід Фостер повідомив західним ЗМІ, що саме він допоміг Мільнеру зняти маєток Mille Fleurs. В цей раз Фостер звів Меган Маркл і принца Гаррі з власником, щоб той їх поселив. Продюсер зауважує, що господар будинку не юрій, а знайомий продюсера, ім'я якого він вирішив не повідомляти.

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Як відомо, Маркл і Гаррі планують взяти участь в телевізійному інтерв'ю Tell-all US, в якому вони хочуть розповісти свою "історію".

Журналісти стверджують, що це може обернутися катастрофою для королівської сім'ї. Команда піарників, яку Меган Маркл найняла в США, вже контактує з деякими великими мережами у Штатах і знаменитої Опрою Вінфрі.

ЗМІ стверджують, що принц Гаррі з Меган Маркл могли б використовувати американську телевізійну платформу, щоб спробувати забезпечити "гарну угоду" зі старшими членами королівської родини під час переговорів в Сандрінгеме.

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