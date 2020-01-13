Скандальна російська співачка Алла Пугачова вразила шанувальників різкою зміною в зовнішності, через що її майже не впізнати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Зустрічайте Старий Новий Рік з гарним настроєм і все Старе оновиться», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Пугачова супроводжувала пост помітно молодшим особою, з-за чого не всі шанувальники її дізналися. Про це говорять коментарі під знімком.

«Боже, навіщо ж так натягувати шкіру», «хто це така?», «Людей лякаєш», «зовсім на себе не схожа», «жах», «Жах, страшилка для дітей», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, гуморист Максим Галкін здивував кадрами з маленькими Лізою і Гаррі. Артист разом зі своєю зірковою дружиною Аллою Борисівною Пугачовою і дітьми вийшли в світ. Хоча, не те, що б у світ - лише в кіно, але зробили своїм буденним походом фурор.

Так на новому опублікованому кадрі Галкін, Пугачова і їх милі малюки позують в холі кінотеатру: Алла Борисівна була у світлих штанях, куртці і з об'ємною зачіскою - крім того - співачка чимале значення відвела яскравим акцентам в образі. Варто зазначити, що червона оправа на примадонні пострадянської та російської естради виглядала просто приголомшливо.

Діти були у верхньому одязі і на фото посміхалися, як і їхній тато - Максим спрямував погляд, найімовірніше, на фотографа, тим часом Алла Пугачова "спостерігала за молодим чоловіком.

Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачової.

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