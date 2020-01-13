Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала ідеальне тіло в досить відвертому образі

На фото Леоніла позує в топі, який схожий просто на тканину, обвязанную навколо грудей, а також, швидше за все спідниці. При цьому модель зовсім забула про нижню білизну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Супер", "Добре", "Чудово", "Груди красива", "Шикарна", "Моя красуня".

Раніше ми повідомляли, що міс Україна вигнулась і показала розкішне тіло у всій красі.

На знімку Леоніла позує в білому платті. Воно досить прозоре, адже нижню білизну можна легко розглянути через нього. Гузь стоїть на виході з живого тунелю, який надає зелених тонів кадру.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і кілька коментарів. Користувачі залишали смайлики і хвалили красу моделі.

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь, стала Міс Україна 2018, поділилася жарким відео без одягу.

У ролику Леоніла зовсім без одягу. Соковиті місця прикриває чорне еротична білизна. Спочатку Гузь позує в профіль, а потім кадр змінюється і її знімають спереду. Знаменитість пикатно рухається і ще більше приваблює бажання чоловіків.

"Це красиво", - написала Леоніла під відео.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Це мистецтво", "Граціозність", "Це вже еротика", "Прекрасна", "Це магія", "Білизна класне", "Розкішна".

Ми писали, що Модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році стала "Міс Україна", показала фото топлес.

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

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