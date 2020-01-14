Українська співачка Оля Полякова в багатомільйонному місті за кордоном випадково зустріла знайому

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами в "сторіз" в Instagram. Так, за словами Олі, вона викликала "uber" в Нью-Йорку в США, і по чистій випадковості водієм виявилася сестра її перукаря.

"Друзі, можете собі уявити? Викликала Убер, просто випадково в Нью-Йорку і приїжджає дівчина, ось така симпатична, і виявляється, що вона рідна сестра мого перукаря Льоші Андерсона. Ось як? У багатомільйонному місті ось так випадково ми зустрілися. Це неймовірно, круто!", - поділилася Полякова.

Також артистка похвалилася шикарними кадрами, зробленими на тлі Манхеттена з катера. На місто вже впали сутінки, і хмарочоси засвітилися міріадами "зірочок"-вогників. Оля з'явилася в шубці світлого кольору, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики на обличчі.

"Ззаду мене горять будівлі Манхеттена... дуже красиво, скажіть?", - співачка навіть і не намагалася приховати свій захват, посміхаючись в об'єктив, і буквально верещала від моменту.

Раніше ми повідомляли, Полякова перебуває на гастролях у Північній Америці. Днями вона епатувала публіку, виклавши кадри, на яких постала в обнімку з напівголим чоловіком в трусах. Виявилося, прогулюючись по Таймс-Сквер у Нью-Йорку Оля зустріла артиста, переодягненого в костюм ковбоя, що розважає туристів. Правда, костюм - це голосно сказано, так як на чоловікові з одягу були лише білі труси, капелюх і чоботи.

На одному з кадрів "голий ковбой" зробив вигляд ніби гладить її по "п'ятій точці", що викликало в неї бурхливий сміх. Також американець спробував полоскотати співачку, міцно вхопившись за її талію.

Крім того, ми розповідали, як Полякова зі своєю командою потрапили у несподівану ситуацію в Торонто в Канаді. Їм треба було летіти в Чикаго на виступ, але через снігопад рейс скасували. Тоді співачці довелося забути про комфортабельний бізнес-класі і трястися близько 10 годин в мікроавтобусі, щоб дістатися до пункту призначення.

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