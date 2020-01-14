14 січня відзначає день народження донька відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна Стрюкова-Заворотнюк

Politeka підготувала добірку фотографій та інформацію про дівчину, якій сьогодні виповнюється 24 роки. Деякі знімки показують, наскільки сильно Анна схожа на хвору на рак маму.

Анна Стрюкова-Заворотнюк народилася в Москві 14 січня 1996 року в шлюбі актриси з бізнесменом Дмитром Стрюковим. Дитинство Анни пройшло в США, куди сім'я переїхала незабаром після її народження.

Незважаючи на наявність свого бізнесу у сфері нерухомості, в 2004 році сім'я повернулася в Росію. Основна причина повернення на батьківщину було те, що Анастасію Заворотнюк затвердили на роль у проекті "Моя прекрасна няня", яка згодом принесла їй всенародну любов.

Незабаром доля дівчини знову різко змінилася. Відносини між батьками стрімко погіршувалися, а її відправили на навчання в Англію. Після школи дівчина повернулася до Москви.

Довгий час зоряна актриса намагалася приховати від папараці свою дочку. Їх перша поява на публіці відбулася тільки в 2011 році на прем'єрі фільму з символічною назвою “Мами”.

Після цього популярність красуні Анни Стрюкової почала різко зростати. Вона стала зіркою соцмереж, її запрошують в популярні шоу і телесеріали.

Хвороба мами Ганна практично не коментує. Тим не менш, в инстаграме дівчата часом з'явилося зворушливе сімейні фото. Користувачі намагаються коментарями підтримати сім'ю в цей складний момент.

Що стосується особистого життя Анни Стрюкової-Заворотнюк, відомо, що дівчина деякий час зустрічалася з реп-виконавцем Єгором Кридом, а також з сином чеченського бізнесмена Мансуром Джамалдаевым.

Додамо, що раніше чоловік Заворотнюк опинився на межі, намагаючись хоч якось врятувати дружину.

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