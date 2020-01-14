Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий образ у короткій сукні

На фото Нікітюкпозує в короткій сукні, колготках і можна помітити частково чоботи. Леся вирішила зробити селфи перед дзеркалом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні я спала 8 годин, далі були процедури для обличчя, масаж, укладання. Я вийшла така "тьолка", а на вулиці вже 3 години дня і я собі подумала. Це ж якщо так кожен день, то діти від голоду помруть, а чоловік розлучиться. І як ті жінки все встигають", - написала Леся під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Ой, Леся, коли йдеш в декрет, вчишся жити знову й усе встигати теж", "Леся, ти красуня шикарна. Ми всією сім'єю від тебе в захваті. Я ще з часів Розсміши коміка, де в таксі тебе криє", "Леся Шалена".

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Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим чином.

Повідомлялося, що Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

В цей раз щаслива Леся похвалилася результатом ремонту у власній квартирі. За словами Никитюк, вона дуже довго чекала цього моменту і тепер з радістю може представити підсумковий варіант завершених робіт. Сама Никитюк позувала в кросівках, шкарпетках під колір взуття, червоній кофті і чорних велосипедках.

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