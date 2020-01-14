Філіп Кіркоров з'явився на публіці на одній з найбільш впізнаваних у світі локацій

Король російської естради дав масу приводів для «розмов» щодо своєї зовнішності, коли відправився на відпочинок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака.

Так на новому опублікованому артистом відео він красується на фоні відомого хмарочоса-вітрильника в Дубаї - Бурдж-ель-Араб. Співак вирішив показати, як відпочиває на Старий Новий рік і звернувся до своїх фанів.

Але цього разу Філіп Кіркоров свої видатні зріст і профіль не показав, а ось «припухлими» щічками пощеголяв. Артист позував перед камерою вночі, але до моменту, коли його обличчя практично зникало з обективу через відсутність освітлення у кадрі, шанувальники встигли розглянути його дещо набряклі щоки. Дехто з фанів припустили, що екс-коханий Алли Пугачової став зловживати так званими "уколами краси" і популярними процедурами омолодження обличчя.

Більшість же фанів артиста привітали його у відповідь і обговорювали красу "Арабської вежі".

Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:

«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.

На свято явилось безліч зірок – Ані Лорак з дочкою Софією, Тіматі з донькою Алісою, Яна Рудковська з Сашею Плющенко, Сергій Лазарєв з сином Микитою, Андрій Малахов і багато інших. Але за словами Евеліни Бледанс, проігнорувала захід сама примадонна російської та пострадянської естради Алла Пугачова, за чутками в ЗМІ, Кіркоров дуже чекав на свою колишню дружину на святі у дочки.

До речі, за тими ж чутками в росЗМІ, ім'я Алла-Вікторія для доньки артист обрав не випадково, натякають журналісти на Пугачову.

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