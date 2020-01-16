Учасниця ВІА Гра Ольга Меганська показала провокаційне фото

Співачка позувала у чорній білизні перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram «чорненької» з ВІА Гри.

Дівчина показала типове селфі біля дзеркала – на ній чорний боді, білу сорочку, яка була поверх білизни - артистка спустила з плеча, волосся витончена красуня розпустила і стала вокалстка біля дзеркала таким чином, що притиснула свої видатні об'єми рукою - таким чином надавши розмірами грудей ще більшої опуклості і форми.

Ольга, до речі, не так часто публікує в мережі відверті фото, але коли кадри з пікантним забарвленням все ж з'являються у неї на сторінці в соцмережі - вони завжди викликають бурю емоцій, шанувальники пишуть, що у неї не фігура, а "чистий кайф", що вона просто "божественної краси дама" і тому подібне.

Раніше повідомлялося про те, що на новому знімку екс-ВІА Гра Міша Романова з'явилася в вечірній сукні.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторському фотознімку пишногруда красуня майстерно вигнулася, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже личить розкішній блондинці, знаменитість також приміряла на себе блискучу в усіх сенсах цього слова сукню – особливої пікантності наряду надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтиках видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, зізнавайтеся?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

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