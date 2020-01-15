Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників новим виступом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна показала невелике відео зі свого нового виступу, здивувавши при цьому природним і позитивним виглядом. Сама артистка позувала з розпущеним і акуратно укладеними волоссям. На обличчі помітний легкий макіяжу, а одягнена Ганна в звичайну чорну кофту і теракотового кольору джинси.

«Про тебе ❤️ Сьогодні я вирішила, що моє минуле частина мене. Як би я не бігла. Я подивилася йому в очі. І воно виявилося чудово. Про тебе. Піраньї. Звикаю. Драма.

Я пишаюся собою, маленькою дівчинкою, яка робила такі складні пісні. У мене не вийшло. Їх так і не взяли на радіо, але я знайшла свого глядача. Він зі мною. Ви зі мною.

І я дивлюся в очі своєму минулому і пишаюся ним. Пам'ятайте мої минулі пісні?», – наголосила Седокова під новим постом, викликавши цілу хвилю коментарів серед шанувальників.

Не так давно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

«Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – пише Седокова під милими фото з коханим.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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