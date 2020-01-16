Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» порадувала шанувальників кадром з життя

Артистка з'явилася у всій красі на паркінгу і в сміливому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на новому опублікованому Іриною фото, вона позувала у щільному подовженому светрі під пояс і ботфортах. Волосся актриса розпустила і в камеру дивитися не стала. Можливо, кадр вийшов випадково.

Зіркова комік такою своєю публікацією дуже порадувала своїх фоловерів, ті пишуть, що стиль і простота артиски не можуть не радувати:

«Ідеальна дівчинка. Розумничка»

«Моя красуня чекаю відповіді від вас?»

«Вогонь, Іріша»

«Стиляга»

«Красуня»

Раніше Ірина засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфєєвої, з яким провела час:

«Ось такий дует, як вам? Відбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

«Цікаво навіщо Дантес одягнув сукню», «Іра, куди груди поділися?», «А Володя комусь потрібен?», «Вова теж молодець!», «Дуже класні».

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

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