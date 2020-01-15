Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла показала спадкоємця
На нових кадрах дівчина показала личко свого маленького сина Марка. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Алли Михайлівни.
На новому фото в особистому мікро-блозі моделі вона позує з малюком на руках - варто відзначити, що це фото чи не перше, на якому зблизька видно личко сина Алли. Вони позували в машині, на задньому фоні видно чоловіка - не розглянути - можливо, це водій зіркової красуні.
Алла Добкіна на знімку позує з серйозним виразом обличчя і впевнено дивиться в об'єктив, роблячи, швидше за все, селфі.
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Шанувальники вибухнули швалом компліментів на адресу молодої мами, а головне - чудового малюка:
"Боже, яке ж диво!"
"Який він милий"
"Краса просто"
"Буся"
"Пташеня"
"Солодкий хлопчик"
Раніше ми повідомляли, що Дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.
26-річна Алла Добкіна, дочка українського політика Михайла Добкіна, здивувала домашніми кадрами.
У своєму мікроблозі в Instagram відома українка поділилася кількома фото з батьком-екс-нардепом. Так, на одному з кадрів вона притулилася до щоки Добкіна своєю щокою, а на іншому ніжно поцілувала його. Алла з'явилася в чорному піджаку, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики. Михайло Маркович обох кадрах тримає руку біля підборіддя і дивиться прямо в об'єктив. В його погляді читається посмішка і гордість за доньку. У підписі до фото дівчина тегнула батька.
Повідомлялося, що українська співачка, солістка групи "Неангели" Слава Камінська, опублікувала фото разом з відомою персоною.
Артистка розмістила пост в своєму Instagram. На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна Алла.
"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.
Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макижа. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.
Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото
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