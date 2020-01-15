Відомий український комік Єгор Крутоголов, художній керівник "Дизель Студіо", показав спільне фото з сином

На знімку Єгор і син Максим позують без одягу. Сім'я зараз відпочиває на острові Маврикій. Можна помітити пристойну волосатість гумориста на знімку. Максимко, як і тато, витріщив для фото очі. Знімок вийшов досить кумедним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як закінчилися свята?!", - підписав фото Єгор.

Фанати почали активно обговорювати знімок:

"Привіт, ви дуже красивий і ваш син", "Такі схожі", "Копія тато", "Які класні карапузи", "Такий милий, а дулі вже дає", "Татова копія", "Татів синочок. Здоров'я вам всім".

Раніше ми повідомляли, що один з акторів відомої програми "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов заявив в інтерв'ю, що не може забути день, коли з Мариною Поплавської стався нещасний випадок.

Під час відповіді на питання Маші Єфросиніної у програмі "Іспит" він заявив, що постійно повертається в той нещасливий день.

Так, відповідаючи на питання, що він досі не може собі пробачити, Крутоголов сказав:

"Я людина, яка не часто повертається в минуле і там живе у своїх думках. Я волію дивитися, що буде попереду, в майбутньому. Але трагедія, яка з нами трапилася не могла пройти повз. Мене повертає в цей день".

Повідомлялося, що незмінний учасник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів в інтерв'ю Каті Осадчій, через що пройшов творчий колектив після загибелі Марини Поплавської.

Єгор Крутоголов став «голосом» в анімаційному фільмі «Як приручити дракона». Він розповів, що роль злодія йому по душі.

«Все життя хотів це зробити, тому що я дуже люблю мультики. Було цікаво озвучувати поганого хлопця, тому що коли ти граєш такого персонажа – більше простору»,- розповів Єгор Каті Осадчій.

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