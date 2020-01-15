Відома українська співачка Настя Каменських та її чоловік Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділилися спільним фото з пляжу

На знімку Настя позує в облягаючому топі, а на тлі видніється Потап, який демонструє свої м'язи у футболці. Також Олексій вибрав для фото шорти і кросівки. Можна помітити, що на фото Каменських засвітила трохи зайве. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щоб їсти такос і гуакамоле, пити текілу,потрібно бути у формі", - написав Потапенко під постом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"У Потапа вже напевно кубики на животі, а не шарик", "У Насті дуже гарна груди", "Найкраща пара", "Олексій і Настя які ви молодці, гарний приклад всім подаєте, так тримати , будьте щасливі!))", "Потап вистачить худнути , вже як велосипед".

Раніше ми повідомляли, що Каменських розбурхала пікантним видом в прозорій чорній сукні.

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

Повідомлялося, що відомий український продюсер Потап (Олексій Потапенко) поділився спільним фото з сином Андрієм, яке зробив на відпочинку.

На фото Потап позує в плавках або шортах, як і його син Андрій. Видно, що сімейка добре вже засмагала на відпочинку, адже вони зняли футболки. Олексій та Андрій прикрили очі рукою і роблять вигляд, що щось видивляються.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Рятувальники", "Кращі", "б Зайнятися Андрію спортом", "А де Анастасія? Ми всі дуже сподіваємося, що вона разом з вами", "Товстуни", "Рятувальники Малібу", "У малого проблемки, бургери видно".

Нагадаємо, Каменських безсоромно посвітила формами в чорному купальнику

А ще Politeka писала, що Каменських задерла ногу в спідниці, посвітивши шорсткій фігурою

Також Politeka повідомляла, що Каменських влаштувала вологі розваги з Потапом



