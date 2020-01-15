Популярна українська модель Алла Костромічова блиснула ідеальними формами в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина опублікувала кадр з фотосесії, коли вона була на відпочинку. На знімку видно, як Костромічова елегантно вигнулася, демонструючи всі свої соковиті форми.

Уточнимо, що знімок показав на дисплеї фотоапарата, а оскільки Костромічова викинула фотку в Сторіс – її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

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Алла в цей раз позувала в легкому одязі і з капелюхом на голові. На тлі видно пальми і можна припустити, що Костромічова на відпочинку.

"Мої зайчики, ви завалили мені директ, я відчуваю себе добре, просто у мене після перельоту пропав голос і я розмовляю як стара "дівчина легкої професії". Можу підробляти в "Надання інтимних послуг по телефону, якщо комусь цікаво, то пишіть або набирайте", - сказала Алла в сторіс.

Фанати не змогли нічого відповісти моделі. Ролик був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Алла Костромічева показала свою підтягнуту фігуру на відпочинку.

Ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» у ці прохолодні зимові дні насолоджується сонцем та морським бризом на екзотичному острові в Карибському морі. При цьому Костромічева не забуває про своїх шанувальників і ділиться з ними кадрами свого відпочинку.

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