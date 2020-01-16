Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Не так давно Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. На нових фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, здивувавши зміною іміджу.

Так, цього разу Настя показала миле селфи, яке зробила відпочиваючи на пляжі, лежачи на шезлонгу. Одягнена Каменських у вільний блакитний комбінезон, який вигідно підкреслив струнке тіло зірки. Волосся співачки розпущені і відкинуті назад, а на її обличчі видно легкий красивий макіяж.

"Я сповнена натхнення, щоб досягати нових вершин", - написала під новим фото артистка, причому зробила це на іспанській мові. Користувачі Instagram тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки.

Раніше Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивною фігурою після схуднення. Зірка позувала в чорному купальнику, здивувавши при цьому зачіскою - схоже, Насті припали до душі дрібні кіски, що вона заплела. Останнім часом артистка ходить саме з цією зачіскою.

«Good morning☀️ Кожен новий день - це нові можливості! Повірте, якщо зранку ви будете прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше - так і буде 🙏🏻 Посміхайтеся, любіть і завжди слідуйте за своєю мрією! Бажаю вам гарного настрою і посилаю промінчики тепла і позитиву з сонячної Мексики🌵💋», – написала Каменських під новим постом.

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