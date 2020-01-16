Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи свій відпочинок закордоном

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і милому вигляді, пише Politeka.

Як нещодавно стало відомо, Надя отпрвилась на відпочинок разом з колегою по роботі і своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Співачка із задоволенням демонструє різні образи, показує схудлу фігуру і не соромиться також демонструвати не постановочні кадри у своєму профілі.

Приміром, кілька годин тому Дорофєєва опублікувала невелике відео в Instagram, на якому постала в природному вигляді без макіяжу.

Користувачі мережі не залишилися до побаченого байдужі і написали безліч коментарів:

«Коли влог?», «Обожнюю 💋💓», «Я так зрозумів Наді нудно», «Ну крута ж яка )», «Зайчик😍🔥», «😂😂Надюша,ти втомилася?😍🔥❤️», «Боже, девАчки це передоз краси🔥😍», «Як завжди прекрасна😻», «Сонце☺», «Погляд😍😍», «Розповідати так право казки😍🔥❤️», «Ну що за очі😍що за личко😍», «You are sooo fancy♥️», «Нашу Надію понесло на пости в інсту🤤🤤🤤🤤😍😍😍❤️❤️❤️».

Днем раніше співачка також показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в одному лише тоненькому купальнику яскраво-рожевого відтінку.

Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.

«День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся за повною або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші?», — написала Дорофєєва під новим постом, заінтригувавши того шанувальників. На думку багатьох користувачів, Надя силньо схудла і виглядає втомленою.

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