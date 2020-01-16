38-річний російський співак, Діма Білан розповів правду, через що йому довелося пройти, розчуливши мережу

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі він сидить на кушетці, прикрившись ковдрою. Видно, що його права нога перебинтована аж до стегна. Співак з серйозним поглядом дивиться в об'єктив.

Як виявилося, новий 2020-й рік Білан зустрічав не з веселощами, а готуючись до третьої по рахунку операції. Навесні минулого року артист невдало послизнувся на льоду біля свого будинку. Як підсумок, складний подвійний перелом ноги.

"Привіт ))) мене, якщо чесно,вже неабияк захитало* від подібного контенту а-ля - «я такий весь нещасний !» але ні - Це мій останній захід в хірургію! у минулому році у мене було 2 операції (і була це не тільки нога ) !!! А через зламану ногу як же я намучився працювати з паличками й тросточками в технологічно насиченому складному шоу , де мені доводилося переміщатися архі багато в складних підвісах ,польоти і тд , я вже мовчу про побут - це було вирви мозок!", - зізнався артист.

За його словами, скоро йому знімуть титанову пластину з дев'ятьма шурупами, і він намагатиметься більше не потрапляти в подібні форс-мажори.

"Як же я радий, що говорю про це в минулому часі 😀😀😀!!! Я чесно працював в минулому році і я відверто втомився від минулого року !!! так, 19 й був дуже багатим на події, перемоги і зростання і плани ,які перекочували в 20 й !!! Але Господи , не хочу я більше таких форс мажорів, які повністю перевертають твоє звичне життя ! Загалом все погане в минулому , друзі !!! Зараз знімаю титанову пластину з дев'ятьма шурупами ! Так що свою січневу відпустку провів у підготовці до операції і відновленні ! але зате я багато чого придумав і вже точно втілю в життя чого б мені це не коштувало !!!!! І вже sorry, що часто не з'являвся, наповнювався і набирався ідеями!.. ❤️ в кінці січня я буду вже бігати , так що тури , концерти все в силі !!!", - розповів Білан в соцмережі.

Користувачі кинулися втішати артиста і бажати йому якнайшвидшого одужання.

"Знову?!! КОЛИ Ж ЗИМА ТО СКІНЧИТИСЯ СКІЛЬКИ МОЖНА ЛАМАТИ НОГИ !!!❤️❤️❤️" - "знімаю торішню пластину ! Навпаки все закінчилося )"

"Добрий день Діма , зворушили своїм посланням ,ми вас любимо і цінуємо , і завжди завжди з вами ! Одужуйте і нехай більше ніколи не буде у вас такого 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ 💪ви найсильніший у нас 🤗"

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