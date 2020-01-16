Актриса і співачка, зірка "Кварталу 95" Марта Адамчук опублікувала яскраве фото, порадувавши своїх шанувальників

Зірка в кадрі з'явилася в світлій, блискучій сукні, пише Рoliteka.net. Наряд підкреслив форми артистки - осину талію, пишні стегна і груди.

Попереду у артистки - вражаюче декотльте, з-під якого ледь не вивалюється груди, а ззаду - оголена спина. Ніжна шкіра зірки трохи блищала від включених софітів.

Проста зачіска у формі пучка, трохи макіяжу з акцентом на губи і широка посмішка - в цьому знімку все ідеально.

Не можна і не звернути уваги на очі зірки, які ніби світилися від щастя. Що вже говорити, красуня виглядала просто чудово.

Позаду Марти можна помітити підсвічування, зроблено у формі зірки.

Адамчук вирішила ніяк не підписувати фото, поставивши лише кілька смайликів. Ну, як же можна бути такою чарівною.

За 15 хвилин пост української знаменитості зібрав майже 100 лайків.

Зазначимо, зараз на сторінку зірки "Кварталу 95" підписані 45 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив.

За 15 годин пост красуні зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

Раніше ми писали, що Марта постала в красивій, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи вигнулася, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло зірці.

Образ завершували манікюр, красива зачіска і ледь помітні сережки. Марта виглядала чудово, і, незважаючи на те, що фото опубліковано в чорно-білих тонах, помітна її яскрава зовнішність.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук постала в красивій, трохи обтягуючій, сукні з глибоким декольте.

Красуня виглядала чудово в світлому вбранні з блискітками. Образ завершував акуратний тоненький ланцюжок з кулоном і сережки. Макіяж був зроблений з акцентом на яскраві губи. Марта дивилась у камеру і широко посміхалася.

Дівчина позувала біля новорічної ялинки поруч з м'якою іграшкою.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином: "Щоб мало не здалося"

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