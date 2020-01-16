Модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян через видатні форми, приміряла образ чорного ангела

Як передає Politeka.net, інстамодель опублікувала нове фото в соцмережі instagram.

На фото дівчина позує в обтягуючому чорному комбінезоні на високих підборах. За спиною Омович чорні крила з тканини. Вона, розкинувши руки, продемонстіровала худу фігуру в облягаючому одязі.

«BLACK ANGEL 💔 Ті рідкісні кадри, зроблені не на мій фотік 😍 P. S. У мене питання до вас дівчата. Хто займається розтяжкою ? Скільки часу потрібно, щоб сісти на шпагат? Місяць, рік? Хочу в кінці місяця піти тягнутися, а то суглоби ниють як у старої баби. Плюс буду пиляти круті фотки», – вона написала в мережі.

У коментарях користувачі мережі почали писати свої думки з приводу розтяжки:

«Думаю, це індивідуально, гнучкість у всіх різна) я, наприклад, взагалі не пластична, мені й року не вистачить) теж цікава ця тема, почекаю, що люди напишуть)», «За місяць, якщо кожен день робити розтяжку», «Ти така струнка, а це великий плюс в розтяжках,при бажанні сядеш через місяць на шпагат», «За місяць краще не сідати, є ймовірність травм. А ось за 3-4 міс регулярних занять спокійно можна».

«Я теж не пластична, і не граціозна. всі фізичні навантаження тяжко даються. Але так хочеться пошвидше щоб эть і все 😂 вже на шпагаті», – відповіла Омович.

Нагадаємо, що раніше Олена Омович вирушила на примірку весільного плаття і поділилася з шанувальниками найбільш підходящими по її фігурі. Так, Альона сама зізналася, вона переміряла близько 20 суконь, та все ж зупинилася на тому, що собі буде шити. Натяк на те, що вона незабаром виходить заміж, розбурхав її фанатів: деякі вже почали розпитувати, що та як, і вітати.

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