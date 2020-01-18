Анджеліна Джолі думала "злетіти" на тлі колишнього, але не тут-то було

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі абсолютно незадоволена успіхам колишнього чоловіка Бреда Пітта

Зарубіжні ЗМІ повідомляють про успіхи актора, якого номінували на «Оскар» за свою роль другого плану в картині «Одного разу… в Голлівуді». Явно кар'єра артиста йде вгору.

Однак Анджеліна Джолі далеко не так успішна, як її екс-чоловік. ЗМІ повідомляють, що після розриву відносин актриса всіляко намагалася очорнити репутацію Пітта, щоб виглядати на його фоні бездоганною. Тому, дізнаючись про успішність колишнього коханого Джолі дуже незадоволена.

Джерело NewIdea повідомило, що Бред був набагато мудріше після розставання з дружиною. Чоловік не знаходив собі виправдання і не хотів перекладати провину на Енджі. Актор продовжував працювати, що дало свої плоди - Бред отримує нагороди і любимий глядачами.

Крім того, Джолі також хвилюється через можливе відновлення відносин між Бредом Піттом і його колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Хоча Бред і Джен заперечують цю можливість.

Нагадаємо, Мати Бреда Пітта, 79-річна Етта, розповіла, що Джолі обмежила можливість шістьох дітей зустрічатися з ними.

Крім того, Етта повідомила, що Анджеліна оббрехала Бреда, а також налаштовує дітей проти їх батька.

Мати Пітта давно хоче зустрітися з Анджеліною. Як повідомила Етта, вона не може впливати юридично, але їй би хотілося поговорити віч-на-віч.

Раніше ми писали - батько Джолі, Джон Войт, повідомив, що підтримує Бреда. Крім того, Джон досі перебуває під враженням від роботи колишнього зятя у фільмі "Одного разу в... Голлівуді". Він сказав, що пишається Піттом.

Також Війт розповів, що Джолі добре стежить за своїми чадами, знає про них все і проявляє велику турботу. Він дуже радий за донечку.

Нагадаємо також, що Джолі для отримання Бреда Пітта таємно зняла білизну під час любовної сцени у фільмі "Містер і місіс Сміт". Таким чином, артистка була повністю голою в ліжку.

Зірка вирішила спокусити актора і відбити його у Дженніфер Еністон, з якою на той момент Бред перебував у шлюбі.

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