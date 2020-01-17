Надя здивувала ніжним кадром з чоловіком під час відпочинку на узбережжі

Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи свій відпочинок закордоном

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному і навіть відвертому вигляді, пише Politeka.

Як нещодавно стало відомо, Надя отпрвилась на відпочинок разом з колегою по роботі і своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Незважаючи на мінливу погоду в Домінікані, де відпочиває зірка з чоловіком, пара продовжує насолоджуватися відпусткою і ділитися звідти яскравими кадрами. Цього разу Надя показала, як пройшлася по узбережжю разом з Дантесом.

На представленому кадрі співачка позувала у купальнику чорного кольору на тлі екзотичних пальм. Дантес, також як і співачка, позував спиною до фотографа.

"Рай", - коротко написала під новим фото зірка. Шанувальники у свою чергу захопилися ніжним і романтичним кадром.

Вдень раніше співачка також показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в одному лише тоненькому купальнику яскраво-рожевого відтінку.

Так, Надя порадувала шанувальників новими кадрами із відпочинку. На новому фото зірка показала, як вона позує на пляжі на тлі пальми в яскравому рожевому купальнику з високими вирізами. Такий дизайн купальника підкреслює пружну п'яту точку Наді і її довгі стрункі ноги.

«День другий. Я поки ще зранку роблю зарядку. І досі харчуюся #почтиправильно. А ви на відпочинку розслабляєтеся за повною або тримайтеся, типу там спортик, пп і фреші?», — написала Дорофєєва під новим постом, заінтригувавши того шанувальників. На думку багатьох користувачів, Надя силньо схудла і виглядає втомленою.

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