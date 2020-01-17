Відома російська співачка Валерія розповіла, як відноситься до України
Валерія розповіла, чи вважає заслуженим потрапляння у чорний список мінкультури України.
"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.
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Співачка також поділилася, чи вдарила ця заборона по її фінансам.
"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.
Раніше ми писали, що одна з головних адептів Кремля Валерія поскаржилася на економічні проблеми в російському шоу-бізнесі
Про це співачка, яка підтримує агресію РФ по відношенню до України, поскаржилась в коментарі росЗМІ.
Зокрема, Валерія, яка не раз заявляла про підтримку Володимира Путіна, поскаржилася на плачевний стан економіки Російської Федерації в цілому.
«А зараз все розвалилося. Подивіться, артисти йдуть по шляху мінімалізму, і на Заході теж. Немає грошей в шоу-бізнесі, і звідки їм взятися? Тільки з концертів, але з них мало прибутку при нашому стані економіки…», — стурбовано стверджує Валерія.
Крім цього, вона розповіла журналістам, що на сьогоднішній день в Росії немає можливості заробити гроші.
«Коротше кажучи, ситуація у нас не дуже хороша. У всьому світі так само, але у них з майданчиками краще, плюс там країни не такі великі», — стверджує співачка, підтримуюча агресивну політику Кремля.
Нагадаємо, Валерія зробила раптову заяву про Зеленского.
А ще Politeka писала, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.
Також Politeka повідомляла, Валерія поплатилася за любов до Путіна.