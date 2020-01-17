Відома українська телеведуча Катя Осадча і співачка Оля Полякова здалися спільно на одному відео

На кадрах Катя показує Олю і розповідає, що вона нафарбована, а співачка немає. Зірки в ролику позують в футболках. У Полякової при цьому принт з нею самою і великим кокошником. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Оля зазначила, що так не чесно, що вона не нафарбована. Але Катя відповіла, що вона і так гарна і свіжа. У цей момент Полякова з'явилася в кадрі крупним планом і витріщила очі.

"Дві іменинниці в одному сторисе. День іменинника був би рожевим. Потрібно святкувати разом", - написала Осадча під роликом.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під відео. Воно було опубліковано у розділі Инстаграма Сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Полякова на день народження влаштувала вологу фотосесію на пляжі.

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.

Оля похвалилася цього разу спекотним видом на відпочинку. Нове фото, яке вона розмістила в інтернеті, відразу здивувала шанувальників.

Можна помітити, що Полякова вирушила в теплі краї і вже встигла зробити перші фото на пляжі, позуючи в чорному купальнику. Волосся були розпущені і розвивалися на вітерці, а обличчя виявилося без макіяжу.

Зазначимо, співачка вирушила на відпочинок не просто так, а для того, щоб порадувати себе кохану - сьогодні, 17 січня, артистка святкує свій день народження. Звезжа вже показала щасливе, збентежив квітучим виглядом на портретному зображенні.

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